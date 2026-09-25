В Сызрани завершились работы на магистральном водоводе, где произошли прорывы 24 и 25 сентября

В Сызрани коммунальные службы завершили все аварийные работы на магистральном водоводе, где произошли прорывы 24 и 25 сентября. Об этом сообщил глава города Сергей Володченков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«Бригады „Сызраньводоканал“ работали круглосуточно. Сейчас специалисты поэтапно заполняют систему. В ближайшее время вода поступит во все дома», — отметил градоначальник.

Вчера, 24 сентября, на ул. Дизельной произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 630 мм. Без холодной воды оставались 1,3 тыс. домов. Сегодня утром повредился водопровод на ул. Образцовской, 68А.

Сабрина Самедова