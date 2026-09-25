Главные новости за 25 сентября. Сочи

Сочи стал самым популярным направлением для отдыха с физическими нагрузками осенью 2026 года. На курорт пришлось 18% бронирований жилья рядом со спортивными залами и фитнес-центрами.

Утром 25 сентября у побережья Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,2. Сейсмособытие зарегистрировала Обнинская сейсмостанция в акватории Черного моря в 21 км от берега Центрального района Сочи.

Двое руководителей коммерческих организаций в Сочи получили сроки за дачу взяток должностному лицу МТУ Ространснадзора по ЮФО. Также каждый должен выплатить штраф в размере 1,35 млн руб.

Все воздушные суда, ранее направленные на запасные аэродромы, вернулись в аэропорт Сочи. Обслуживание самолетов на перроне продолжается в порядке очередности.

С начала 2026 года в Сочи составили более 6,7 тыс. протоколов за нарушение миграционного законодательства. Из них 127 — за незаконную рабочую деятельность, 610 — за незаконное привлечение к ней, в том числе 35 юрлиц, 68 ИП и 28 должностных лиц.