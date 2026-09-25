Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Алатыре на директора компании завели дело о невыплате 2,7 млн рублей зарплаты

В Алатыре возбудили уголовное дело в отношении директора организации по производству холодильного и вентиляционного оборудования. Его подозревают в невыплате зарплаты более двух месяцев, сообщила пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

В Алатыре на директора компании завели дело о невыплате 2,7 млн рублей зарплаты

В Алатыре на директора компании завели дело о невыплате 2,7 млн рублей зарплаты

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Алатыре на директора компании завели дело о невыплате 2,7 млн рублей зарплаты

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с мая по сентябрь без выплат оставались 35 работников. Общая сумма задолженности превысила 2,7 млн руб.

Сейчас принимаются меры для погашения задолженности перед работниками.

Анна Кайдалова