«Сибур» с 2024 года увеличил долю компаний из Татарстана в закупках с 9,2% до 18,5% в денежном выражении. Объем закупок у татарстанских поставщиков за этот период составил 120 млрд руб., сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Сибур» увеличил долю поставщиков из Татарстана до 18,5%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ «Сибур» увеличил долю поставщиков из Татарстана до 18,5%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2024 году победителями закупочных процедур для «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» стали 215 компаний из Татарстана, в 2025 году — 228.

«Нижнекамскнефтехим» закупил у 242 татарстанских компаний товары и услуги на 57,9 млрд руб. «Казаньоргсинтез» закупил у 188 компаний на 21,4 млрд руб., другие предприятия «Сибура» закупили у 193 компаний товары и услуги на 40,5 млрд руб.

В структуре закупок 83,4 млрд руб. пришлось на услуги, 27,4 млрд руб. — на химическую продукцию, 9,3 млрд руб. — на оборудование и материалы.

Анна Кайдалова