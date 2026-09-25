НОВИКОМ поддержал более 70 высокотехнологичных проектов с применением мер господдержки

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) оказал поддержку более 70 высокотехнологичным проектам гражданских отраслей. Это стало результатом развития собственного экспертного направления по работе с государственными субсидиями. Опытом привлечения ресурсов для производств банк поделился на форуме «Финансы и промышленность: энергия роста».

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Льготное финансирование остается одним из самых востребованных инструментов поддержки промышленности, особенно при реализации капиталоемких инвестиционных программ. За десятилетие работы с предприятиями Госкорпорации Ростех НОВИКОМ накопил обширную экспертизу в финансировании с использованием инструментов господдержки. Банк консультирует предприятия по действующим мерам и помогает подбирать подходящие решения с учетом потребностей и особенностей их инвестиционных задач.

В 2025 году НОВИКОМ вывел эту работу на новый уровень. В сотрудничестве с Госкорпорацией Ростех банк запустил проектный офис. Его специалисты оказывают содействие компаниям в структурировании финансирования, определения доступных мер господдержки и выстраивания взаимодействия с профильными институтами развития. Сопровождение охватывает различные этапы подготовки и реализации инвестиционных инициатив.

На сегодняшний день при поддержке банка финансируется более 70 высокотехнологичных проектов, направленных на производство гражданской продукции. Кредитно-гарантийный портфель НОВИКОМа с мерами государственной поддержки на 1 сентября 2026 года превысил 150 млрд рублей. Банк активно финансирует предприятия машиностроения, включая авиастроение и автопром, а также электронной промышленности и нефтегазового сектора.

«Участие в проектном офисе обеспечило НОВИКОМу системность и оперативность в финансировании компаний с использованием инструментов господдержки. Мы не просто предоставляем партнерам льготные ресурсы, а выполняем экспертное сопровождение их проектов на всех этапах реализации: от подготовки заявки и согласования условий с профильными институтами развития до выдачи кредита и контроля исполнения. В результате предприятия получают дополнительные возможности для развития, а банк решает стратегические задачи по масштабированию бизнеса и расширению партнерской базы», — отметил заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.

Форум «Финансы и промышленность: энергия роста», приуроченный ко Дню финансиста, впервые прошел в Москве 8 сентября 2026 года. Представители отрасли обсудили актуальные экономические вопросы, среди которых цифровые валюты, господдержка промышленности, международные расчёты, рынок капитала и платформа корпоративного благополучия. В работе форума приняли участие представители государственных институтов федерального уровня, 230 специалистов профильных направлений более чем 100 промышленных предприятий, а также ведущие эксперты в сфере экономики и финансов. Мероприятие прошло при поддержке «РТ-Финанс», центра компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех. Официальным партнером мероприятия выступил НОВИКОМ.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»