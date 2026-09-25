В Свияжске отреставрируют здание архива Свияжской земской управы, построенное в начале XIX века. Об этом сообщила пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Свияжске отреставрируют здание архива земской управы XIX века Фото: Пресс-служба Комитета Татарстана по ОКН В Свияжске отреставрируют здание архива земской управы XIX века Фото: Пресс-служба Комитета Татарстана по ОКН Следующая фотография 1 / 2 В Свияжске отреставрируют здание архива земской управы XIX века Фото: Пресс-служба Комитета Татарстана по ОКН В Свияжске отреставрируют здание архива земской управы XIX века Фото: Пресс-служба Комитета Татарстана по ОКН

Комитет согласовал научно-проектную документацию на проведение работ.

В рамках реставрации планируется укрепить фундамент, восстановить кирпичную кладку, кровлю, исторические балкон и лестницу.

Здание на Набережной реки Щуки является объектом культурного наследия регионального значения. По данным Комитета, оно перешло в управление Свияжской уездной земской управы, где разместили архив. В советский период здание вновь стали использовать как жилой дом.

Анна Кайдалова