В Сочи ночью и утром 26 сентября ожидается сильный дождь

Ночью и утром 26 сентября в Сочи и федеральной территории «Сириус» местами ожидаются сильный дождь и гроза. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта со ссылкой на прогноз синоптиков.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Все городские службы в связи с ожидаемым ухудшением погоды работают в усиленном режиме. По поручению главы Сочи Андрея Прошунина ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Жителям и гостям курорта рекомендовали соблюдать меры безопасности во время непогоды. В частности, следует воздержаться от отдыха вблизи русел рек и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по единому номеру 112.

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме до улучшения погодных условий.

Мария Удовик