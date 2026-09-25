В Казани на берегу Среднего Кабана построят акватермальный комплекс

Инвестиционный совет Татарстана под председательством раиса республики Рустама Минниханова одобрил инвестиционный проект акватермального комплекса на берегу Среднего Кабана. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Также одобрение раиса получил проект гостиницы на территории спортивного центра «Динамо» в поселке Мирный.

Среди других рассмотренных проектов — производство сварных балок мощностью 4,8 тыс. тонн в год и стоматологическая клиника в Набережных Челнах, два проекта медицинских центров в Нижнекамске, а также многофункциональный спортивный комплекс в Тукаевском районе и промышленный парк «Лидер» в Тюлячинском районе.

Анна Кайдалова