В Яблоновском завершают реконструкцию улицы Пченушая за 135 млн рублей

В поселке Яблоновском Республики Адыгея завершается реконструкция участка улицы Пченушая протяженностью 0,91 км. На реализацию проекта в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» направлено 135 млн руб, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минстрой Адыгеи Фото: минстрой Адыгеи

Проект предусматривает устройство нового асфальтобетонного покрытия и тротуаров по обеим сторонам дороги, монтаж светодиодного освещения и системы ливнеотведения, установку бортовых камней и дорожных знаков. Также будут обустроены въезды к частным домовладениям и нанесена горизонтальная разметка. Сейчас подрядчику осталось уложить верхний слой асфальтобетона и нанести разметку.

Участок для реконструкции определили по итогам инструментальной диагностики дорожного покрытия с учетом обращений жителей. Кроме того, в Яблоновском по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ведется капитальный ремонт дороги по улице Андрухаева.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Адыгее с начала 2026 года привели к нормативному состоянию 26 объектов региональной дорожной сети общей протяженностью 72,2 км. Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В числе обновленных участков — 6,7 км дороги Майкоп—Туапсе, входящей в опорную сеть республики и обеспечивающей транспортное сообщение с соседними регионами и черноморским побережьем. Еще более 8 км региональных дорог, отремонтированных в этом году, обеспечивают подъезд к школам и детским садам.

Анна Гречко