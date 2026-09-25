На доставку экспонатов Эрмитажа о Николае II в Казань выделят 8,3 млн рублей

На транспортировку музейных экспонатов выставки «Николай II: семья и престол» из собрания Государственного Эрмитажа в Казанский Кремль выделили 8,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

На подготовку, изготовление и подбор упаковки предусмотрено 3,4 млн руб. Еще 3,4 млн руб. — на перевозку экспонатов двумя фургонами с отдельной вооруженной охраной.

В стоимость работ также входят доставка пустой тары в Эрмитаж, упаковка предметов в специальные ящики и погрузка экспонатов в транспорт.

Выставка должна пройти в Казани с 22 октября этого года по 5 сентября 2027 года. Сроки могут быть изменены.

Анна Кайдалова