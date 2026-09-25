На Кубани за неделю зарегистрировали 33 случая коронавируса

За 38-ю неделю 2026 года в Краснодарском крае зарегистрировали 33 случая коронавируса. Заболеваемость остается ниже среднемноголетнего уровня, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Групповых очагов коронавирусной инфекции за отчетный период в регионе не зарегистрировали.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний. В ведомстве советуют регулярно мыть руки, соблюдать респираторный этикет, проветривать помещения и избегать тесных контактов с заболевшими.

При появлении признаков заболевания рекомендуется оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Мария Удовик