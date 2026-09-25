Объем кредитования в торговых точках Прикамья вырос за месяц на 7%

В августе 2026 года объем выданных POS-кредитов (кредитов гражданам, предоставленных в торговых точках) составил в Пермском крае 304 млн руб. По сравнению с июлем 2026 года этот показатель увеличился на 7%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Общий объем выданных розничных кредитов (потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в августе достиг в Прикамье 20,6 млрд руб. По сравнению с июлем этот показатель увеличился на 2,5%.