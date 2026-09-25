Аэропорт Сочи планирует обслужить 177 рейсов и 27 тысяч пассажиров

Аэропорт Сочи работает без ограничений и обслуживает рейсы по фактическому расписанию. На ближайшие сутки запланировано 177 рейсов — 90 на прилет и 87 на вылет. Воздушная гавань рассчитывает обслужить около 27 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В общей зоне аэропорта и зоне ожидания вылета обстановка спокойная, скоплений пассажиров нет. Обслуживание пассажиров и воздушных судов продолжается в порядке очередности.

Авиакомпании корректируют расписание с учетом ограничений воздушного пространства, которые вводились в последние сутки. Решения о переносе, отмене или объединении рейсов принимают перевозчики.

Информацию об услугах, которые авиакомпании предоставляют пассажирам задержанных рейсов, можно получить на специальном информационном экране в зоне регистрации секторов В2 и А2, а также в зоне ожидания вылетов. На экранах размещаются данные о предоставлении прохладительных напитков, горячего питания и размещении пассажиров в гостиницах.

Аэропорт рекомендует пассажирам заранее уточнять статус своего рейса у авиакомпании перед выездом. Следить за изменениями можно по аудиообъявлениям в терминале, электронным табло и информационным экранам, а также на официальных сайтах авиакомпании и аэропорта Сочи.

Мария Удовик