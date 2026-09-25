«Татнефть» утвердила дивиденды за первое полугодие в размере 32,88 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Совокупно на выплату дивидендов за шесть месяцев компания направит 76,5 млрд руб., следует из данных сервиса раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Татнефть» направит на выплату дивидендов за первое полугодие 76,5 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ «Татнефть» направит на выплату дивидендов за первое полугодие 76,5 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Общая сумма выплат по обыкновенным акциям составит 71,6 млрд руб., по привилегированным — 4,9 млрд руб.

Лиц, имеющих право на получение выплат, определят 13 октября. Дивиденды номинальным держателям должны быть выплачены до 27 октября, зарегистрированным в реестре акционеров — до 18 ноября.

Анна Кайдалова