В Татарстане во втором квартале медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с командировками составила 118,8 тыс. руб. Это на 38% больше, чем в вакансиях без рабочих поездок, где медианная зарплата составила 86,1 тыс. руб., сообщает пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане зарплата специалистов, готовых к командировкам, выше на 38%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане зарплата специалистов, готовых к командировкам, выше на 38%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом число вакансий с упоминанием командировок снизилось. Во втором квартале татарстанские компании разместили около 2,2 тыс. таких предложений против 2,5 тыс. годом ранее. В hh.ru связывают сокращение в том числе с развитием удаленной работы, автоматизацией и цифровизацией.

По данным Smartway, 75% расходов компаний на командировки в этом году приходится на транспорт: 65% — на авиабилеты и 10% — на железнодорожные билеты. Еще 17% приходится на проживание в отелях, 2% — на такси и дополнительные услуги.

Анна Кайдалова