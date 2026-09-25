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В Петербурге эвакуировали четыре суда после сообщений о минировании

В Санкт-Петербурге 25 сентября эвакуировали четыре районных суда после получения анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города, пишет «Форпост Северо-Запад».

Четыре районных суда Петербурга проверяют после анонимных сообщений о минировании

Четыре районных суда Петербурга проверяют после анонимных сообщений о минировании

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Четыре районных суда Петербурга проверяют после анонимных сообщений о минировании

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Угрозы поступили на электронные почты Кировского, Калининского, Октябрьского и Смольнинского районных судов.

Работа судов временно приостановлена. Здания проверяют специалисты, возобновить работу планируется после завершения проверки.

Матвей Николаев

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