В Петербурге эвакуировали четыре суда после сообщений о минировании
В Санкт-Петербурге 25 сентября эвакуировали четыре районных суда после получения анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города, пишет «Форпост Северо-Запад».
Четыре районных суда Петербурга проверяют после анонимных сообщений о минировании
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Угрозы поступили на электронные почты Кировского, Калининского, Октябрьского и Смольнинского районных судов.
Работа судов временно приостановлена. Здания проверяют специалисты, возобновить работу планируется после завершения проверки.