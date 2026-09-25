Власти Сочи сообщили о наличии топлива на 46 АЗС

По состоянию на 09:00 25 сентября в Сочи работают 46 автозаправочных станций. На них доступно несколько видов топлива, сообщили в администрации города со ссылкой на данные топливных операторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин АИ-100 есть на семи АЗС, АИ-95 — на 31, АИ-92 — также на 31 станции. Дизельное топливо доступно на 36 заправках, сжиженный углеводородный газ (СУГ) — на 11.

Актуальную информацию о наличии топлива в Сочи можно получить по многоканальной горячей линии 8 (862) 296-59-90 и в официальном чат-боте администрации города. Данные также размещаются на информационных стелах на автозаправках, официальных сайтах и в приложениях топливных компаний.

Информацию о наличии топлива предоставляют «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть». Кроме того, данные доступны через сервис «Яндекс Заправки».

Мария Удовик