В течение прошедшей ночи в период с 20:00 до 08:00 дежурные силы ПВО перехватили над Татарстаном беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Над Татарстаном сбили беспилотник

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Над Татарстаном сбили беспилотник

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

О точном количестве сбитых над республикой беспилотников не сообщается.

Всего над Россией уничтожили 592 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В Татарстане с 23:33 до 08:14 действовал режим беспилотной опасности, также этой ночью действовала угроза атаки БПЛА на Казань, Нижнекамск, Зеленодольск, Елабугу, Набережные Челны и Заинск.

Анна Кайдалова