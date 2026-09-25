Над Татарстаном сбили беспилотник
В течение прошедшей ночи в период с 20:00 до 08:00 дежурные силы ПВО перехватили над Татарстаном беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Над Татарстаном сбили беспилотник
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
О точном количестве сбитых над республикой беспилотников не сообщается.
Всего над Россией уничтожили 592 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
В Татарстане с 23:33 до 08:14 действовал режим беспилотной опасности, также этой ночью действовала угроза атаки БПЛА на Казань, Нижнекамск, Зеленодольск, Елабугу, Набережные Челны и Заинск.