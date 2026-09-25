ПАО «Ак Барс» подало заявление о вступлении в дело о банкротстве ООО «Фьюел Менеджмент АЗС». Соответствующий документ поступил в Арбитражный суд Москвы 22 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ак Барс» вступил в дело о банкротстве «Фьюел Менеджмент АЗС»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ «Ак Барс» вступил в дело о банкротстве «Фьюел Менеджмент АЗС»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Компания «Фьюел Менеджмент АЗС» сама обратилась в суд с заявлением о признании банкротом 17 июля 2026 года. Суд принял заявление к производству.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Фьюел Менеджмент Азс» зарегистрировано в 2015 году в Москве и работает в сфере оптовой торговли твердым топливом.

В 2025 году выручка компании выросла на 33,6 %, с 137,1 млн до 183,1 млн руб., при этом чистая прибыль снизилась на 19,4 % — с 376,6 тыс. до 303,5 тыс. руб.

Анна Кайдалова