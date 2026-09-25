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В Таганроге на два дня снизят давление воды из-за ремонта водовода

МУП «Таганрогский Водоканал» проведет ремонтные работы на Донском техническом водоводе. С 08:00 29 сентября до 23:00 30 сентября подача воды в город будет осуществляться с пониженным давлением, сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Работы будут вестись круглосуточно для максимально оперативного завершения.

Жителям рекомендовано заранее сделать запас воды на период проведения ремонта. При необходимости будет организован подвоз воды по заявкам.

Мария Хоперская

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