В Таганроге на два дня снизят давление воды из-за ремонта водовода

МУП «Таганрогский Водоканал» проведет ремонтные работы на Донском техническом водоводе. С 08:00 29 сентября до 23:00 30 сентября подача воды в город будет осуществляться с пониженным давлением, сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Работы будут вестись круглосуточно для максимально оперативного завершения.

Жителям рекомендовано заранее сделать запас воды на период проведения ремонта. При необходимости будет организован подвоз воды по заявкам.

Мария Хоперская