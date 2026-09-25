Охранник лодочной станции в Самаре осужден за нападение на женщину

В Самаре суд вынес приговор охраннику лодочной станции яхтклуба, признанному виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Самарского района, инцидент произошел в марте 2025 года. В ходе словесного конфликта с женщиной, находившейся на берегу реки Самары, охранник нанес ей не менее двух ударов деревянной палкой по лицу. В результате потерпевшей был причинен вред здоровью средней тяжести.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Георгий Портнов