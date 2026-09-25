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В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска в 08:07 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты

В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Ограничения ввели в 23:09 для обеспечения безопасности полетов на фоне режима беспилотной опасности, который длился в Татарстане с 23:33 до 08:14. Также этой ночью действовала угроза атаки БПЛА на Казань, Нижнекамск, Зеленодольск, Елабугу, Набережные Челны и Заинск.

Анна Кайдалова