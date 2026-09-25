ПВО за ночь уничтожила 592 БПЛА над регионами России и Черным морем

В течение ночи с 20:00 24 сентября до 08:00 25 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 592 украинских беспилотника самолетного типа. Беспилотники сбивали над территориями 19 регионов России, Московским регионом, Краснодарским краем, Пермским краем, Удмуртией, Татарстаном, Крымом и акваторией Черного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на распространение сведений об атаках беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничение также распространяется на информацию о местонахождении военных и потенциально опасных объектов.

Запрет касается публикации фото-, видео- и киноматериалов о применении БПЛА и последствиях их использования. В частности, запрещено размещать кадры мест падения беспилотников, районов поражения объектов, работы систем ПВО и РЭБ, а также расположения сил и средств Минобороны.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

Мария Удовик