Над Доном и другими регионами России сбили 592 дрона

С 20:00 24 сентября до 8:00 25 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью и другими регионами РФ 592 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Информация об этом содержится в сводке минобороны.

О работе ПВО отчитались в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Татарстан, Республики Крым. БПЛА сбили также над акваторией Черного моря.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь на 25 сентября дроны атаковали завод нефтепродуктов в Новошахтинске, работа предприятия временно остановлена. Пострадавших нет.

Около 50 БПЛА сбили в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, а также в Миллеровском, Тарасовском, Верхнедонском, Чертковском, Каменском и Красносулинском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.

Мария Хоперская