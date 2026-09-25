На Дону и Кубани страховые выплаты за ущерб от БПЛА превысили прошлогодние

Страховщики в Ростовской области и Краснодарском крае за неполный 2026 год урегулировали больше случаев повреждения жилья беспилотниками, чем за весь предыдущий год. Одновременно выросли и размеры выплат: максимальная компенсация на Кубани достигла 6 млн руб. Об этом «Ведомостям Юг» рассказали представители страховых компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным «СберСтрахования», с начала 2026 года в Ростовской области компания урегулировала 91 случай повреждения жилья на общую сумму 16 млн руб. В 2025 году таких обращений было 38, выплаты составили 5,9 млн руб. В Краснодарском крае за текущий год урегулировано 95 случаев на 19,7 млн руб. против 45 случаев и 4,6 млн руб. годом ранее. Максимальная выплата на Дону выросла с 900 тыс. до 1,8 млн руб., на Кубани — с 502 тыс. до 5,3 млн руб.

Краснодарский филиал «Росгосстраха» зарегистрировал в 2025 году более 20 страховых событий, связанных с БПЛА, а за 2026 год — уже 23. Максимальная выплата годом ранее составляла 250 тыс. руб. В текущем году в двух случаях жилье получило серьезные повреждения: компания выплатила 2,1 млн руб. за дом и 6 млн руб. за квартиру. Средняя выплата на Кубани в первом полугодии составила 445 тыс. руб., что, по данным компании, выше показателя в других регионах ее присутствия.

«Характер повреждений стандартен: в большинстве случаев обломки нарушают обшивку и остекление зданий, реже — провоцируют возгорания»,— рассказал директор филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае Александр Казаков.

«РЕСО-Гарантия» за семь месяцев 2026 года урегулировала в Ростовской области и Краснодарском крае 47 случаев, связанных с повреждением имущества БПЛА. Общая сумма выплат составила 5 млн руб. По словам вице-президента компании Игоря Иванова, размер компенсации определяется расходами на восстановление имущества, но не может превышать указанную в полисе страховую сумму.

В «Ренессанс страховании» сообщили, что в Ростовской области с 2025 года обращений по повреждению жилья беспилотниками не было. В Краснодарском крае компания выплатила 70 тыс. руб. по одному страховому случаю. «Абсолют Страхование» сообщило об одном урегулированном случае, не раскрыв размер выплаты.

Одновременно с ростом числа страховых случаев увеличивается спрос на соответствующие полисы. В «РЕСО-Гарантии» за семь месяцев 2026 года спрос на страхование жилья от повреждений БПЛА в двух регионах вырос втрое. В «СберСтраховании» за восемь месяцев жители Ростовской области заключили вдвое больше договоров страхования жилья, чем годом ранее, в Краснодарском крае — почти втрое больше.

Вячеслав Рыжков