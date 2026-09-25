В Очере установили выплату за привлечение контрактников на СВО
Дума Очерского округа утвердила единовременную выплату за содействие в заключении контрактов для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
Размер выплаты составит 50 тыс. руб. за каждого привлеченного гражданина РФ, иностранного гражданина или лица без гражданства, заключившего контракт.
Средства будут выделены из резервного фонда администрации округа.