В Очере установили выплату за привлечение контрактников на СВО

Дума Очерского округа утвердила единовременную выплату за содействие в заключении контрактов для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Размер выплаты составит 50 тыс. руб. за каждого привлеченного гражданина РФ, иностранного гражданина или лица без гражданства, заключившего контракт.

Средства будут выделены из резервного фонда администрации округа.