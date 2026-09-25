В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА, в аэропорту снова ввели ограничения

В Сочи ввели угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Прошунин.

«Все силы и средства работают на защиту города. Укройтесь в безопасном месте, сохраняйте спокойствие»,— добавил мэр.

Вместе с тем с целью обеспечения безопасности снова закрыт аэропорт Сочи.

Как ранее сообщалось, в аэропорту Сочи после снятия ограничений на полеты задерживается 41 рейс. На вылет не могут вовремя отправиться 23 самолета, еще 18 рейсов задерживаются с прибытием, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Мария Хоперская