В аэропорту Сочи после снятия ограничений на полеты задерживается 41 рейс. На вылет не могут вовремя отправиться 23 самолета, еще 18 рейсов задерживаются с прибытием, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

В ночь на 25 сентября ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали с 00:01 до 03:15. Накануне, 24 сентября, ограничения вводили дважды — с 17:03 до 17:48 и с 20:05 до 20:42.

Из 23 задержанных на вылет рейсов 10 ожидают отправления с 24 сентября. Среди них самолеты в Казань, Красноярск, Самару, Пермь, Тюмень, Омск, Челябинск и Уфу, а также два рейса в Екатеринбург. Еще пять вылетов перенесли с 25 на 26 сентября.

На прилет задерживаются 18 рейсов. Четыре из них перенесли с 24 на 25 сентября — из Омска, Казани, Нижнего Новгорода и Стамбула. Еще пять рейсов перенесли с 25 на 26 сентября.

Авиакомпании информируют пассажиров об изменениях по контактам, указанным при бронировании. Пассажирам также рекомендуют следить за информацией о времени вылета на онлайн-табло, табло в аэропорту и в сообщениях авиакомпаний, а также слушать аудиооповещения в терминалах.

Мария Удовик