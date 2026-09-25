В Прикамье отменили режим беспилотной опасности

В Пермском крае отменен режим беспилотной опасности. Аэропорт Большое Савино возобновил работу в штатном режиме.

Беспилотная опасность была объявлена в регионе в 4:59. Вскоре на Прикамье началась массированная атака беспилотников, которую отражали силы ПВЛ и мобильные огневые группы. Атаке подверглось одно из промышленных предприятий. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают экстренные и оперативные службы.