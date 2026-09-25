Строительство распредцентра «Агро Молл» под Ростовом завершат до конца года
Реализацию инвестпроекта по строительству распределительного центра «Агро Молл» под Ростовом-на-Дону планируется завершить до конца года. Информация об этом содержится в разделе о проекте на сайте Департамента потребительского рынка Ростовской области.
Объем инвестиций по проекту составляет порядка 2,5 млрд руб. Ранее сроки сдачи объекта переносились несколько раз.
«Агро Молл» представляет собой продовольственно-логистический комплекс для оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией. Общая площадь объекта составляет 34 га, из которых 26 га отведено под проведение ярмарок. Проектом предусмотрено строительство распределительного центра для овощей и фруктов, на территории которого разместятся хранилища с холодильными камерами, мелкооптовые и розничные торговые помещения, а также объекты общепита и офисные помещения.