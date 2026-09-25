В кинотеатре «Юбилейный» в Ростове после ремонта появится пять залов и подземная парковка

Проект реконструкции кинотеатра «Юбилейный» в Ростове-на-Дону предусматривает пять кинозалов общей вместимостью 706 мест и подземную парковку на 63 машино-места. Соответствующая информация предоставлена «Ведомостям Юг» департаментом архитектуры и градостроительства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Помимо кинозалов, в составе комплекса запланированы торговые и общественные пространства. На первом этаже разместятся восемь торговых модулей, на втором — семь, а также комната матери и ребенка. Кинозальная часть проекта включает кафе на 50 посадочных мест, бар, кассу, две гардеробные, фойе и холлы.

В январе 2025 г. сообщалось, что разрешение на строительство «Юбилейного» продлили до 27 ноября 2027 года.

Мария Хоперская