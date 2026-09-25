Ночные заморозки сохранятся в Свердловской области до конца сентября

В Свердловской области в пятницу доминирует антициклон в сочетании с умеренно-холодным воздухом, а дневные показатели температуры будут ниже, чем в предыдущие дни. Ночные заморозки сохранятся в регионе до конца месяца, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

К выходным атмосферное давление стабилизируется, и дневное тепло вернется к отметкам около +20°. Однако ночные похолодания наиболее будут заметны в юго-западных частях региона. Очень сухой воздух практически в центре антициклона поддерживает температуру точки росы на уровне 2 м над землей около 0°. Именно до этого значения пытается остыть воздух в ночное время. Но холодный воздух тяжелый и продолжает опускаться вниз, обеспечивая заморозок вблизи поверхности почвы. При этом относительная влажность достигает 100%, что приводит к выпадению влаги на почву и траву в виде инея.

В Екатеринбурге пятничным днем температура достигнет +15°..+17°, ожидается переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-восточный, восточный, с переходом на южный, 1-6 м/с. Ночью субботы прогнозируется +3°, днем +18°, в воскресенье — ночью +5°, днем +20°. Следующая неделя начнется с подобных дневных отметок, но в начале октября похолодает до +11°.

Ирина Пичурина