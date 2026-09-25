Экс-бухгалтера Рощинской администрации будут судить за мошенничество

Прокуратура Сосновского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера администрации Рощинского сельского поселения. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве (ч. 1 ст. 285, ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2022–2025 годах сотрудница администрации составляла фиктивные авансовые отчеты с заведомо ложными кассовыми и товарными чеками. Согласно документам, орган местного самоуправления приобретал разные вещи, сувенирную и наградную продукцию для мероприятий. Администрация якобы выделяла средства на проведение различных праздников и тематических вечеров, однако на самом деле ничего подобного в поселении не организовывали. Так главный бухгалтер похитила 4 млн руб. из бюджета.

Кроме того, а 2023–2025 годах работница в рамках госконтрактов, заключенных междц администрацией и индивидуальным предпринимателем, приобретала у него цветы и пользовалась ими по своему усмотрению. Так она купила растений на 48 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска