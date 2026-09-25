Ущерб заповеднику Утриш от БПЛА оценили в 118 млн рублей

Ущерб флоре и фауне государственного природного заповедника «Утриш» под Анапой от пожаров после падения беспилотников за последний год предварительно оценили в 118 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора заповедника Дмитрия Онохова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, предварительный ущерб от пожара 8 сентября 2026 года оценивается примерно в 7 млн руб. «Всего за последний год ущерб от падений БПЛА составил около 118 млн руб.»,— сообщил Дмитрий Онохов.

Ранее сообщалось, что с октября 2025 года на территории заповедника произошло более 100 падений беспилотников. В 14 случаях возникали пожары, общая площадь сгоревшего леса превысила 70 га.

8 сентября в заповеднике после атаки беспилотников одновременно возникли пять пожаров. Площадь одного из возгораний достигла 10 га. Пожары удалось полностью ликвидировать 14 сентября.

После последнего возгорания специалисты выявили около 160 деревьев, получивших повреждения, из-за которых они прекратили рост. Около 70 из них относятся к редким и исчезающим видам, в том числе к можжевельнику, можжевельнику дельтовидному и фисташке туполистной.

Дмитрий Онохов отметил, что экосистема способна восстанавливаться после внешних воздействий. По его словам, первые признаки восстановления были заметны уже на третий день после пожара: на пепелище обнаружили следы кавказского благородного оленя и цветущий безвременник.

Мария Удовик