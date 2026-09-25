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Азовская кондитерская фабрика уплатила более 1,6 млрд рублей налогов в бюджет

Кондитерская фабрика в Азове по итогам 2025 года уплатила более 1,6 млрд руб. налогов в бюджет Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Правительство Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

Предприятие располагает производственными мощностями в объеме 75 тыс. т продукции в год. Ассортимент предприятия насчитывает более 600 наименований, при этом по отдельным позициям — в частности, халве и козинакам — доля донского производителя на российском рынке достигает 60%.

Экспортные поставки фабрика осуществляет в несколько десятков стран, среди которых Китай, Турция, ОАЭ, Израиль, Южная Корея и другие.

Мария Хоперская

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