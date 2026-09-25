«Азов-ТЭК» нарастит выпуск легкосплавных автодисков до 1,5 млн в год

Предприятие ООО «Азов-ТЭК», которое является единственным на юге России и одним из ведущих в стране по производству легкосплавных автомобильных дисков, планирует довести объем выпуска автодисков до 1,5 млн единиц в год. Сейчас завод способен выпускать до 1 млн единиц продукции в год, а это почти 20% вторичного рынка автодисков в России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Компания реализует инвестпрограмму объемом более 3 млрд руб. Она предусматривает расширение производственных мощностей. Часть оборудования приобрели с привлечением средств господдержки: из федерального и регионального фондов развития промышленности выделили 230 млн руб.

По оценке властей, поддержка подобных производств обеспечивает создание рабочих мест и устойчивость региональной экономики.

Мария Хоперская