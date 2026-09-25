На Среднем Урале действует беспилотная опасность

На территории Свердловской области в 6:30 была объявлена беспилотная опасность, следует из информации в Max регионального МЧС. Жителей просят сохранять спокойствие и зайти в укрытие, а о подозрительных объектах сообщить по номеру 112.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников»,— добавил губернатор Денис Паслер.

В последний раз режим опасности БПЛА в Свердловской области вводился утром 11 сентября, когда в Екатеринбурге начался первый день Международного фестиваля молодежи.

Ирина Пичурина