Главные новости за 24 сентября. Кавказ

Борис Джанаев назначен председателем правительства Республики Северная Осетия — Алания. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меняйло.

Альберт Хасауов назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал врио главы республики Федор Щукин.

Прокуратура Ставропольского края направила в суд иск об обращении в доход государства имущества и денежных средств на сумму более 1,4 млрд руб., которые были незаконно получены бывшим главой Ессентуков Константином Скоморохиным, его родственниками и доверенными лицами.

По состоянию на 24 сентября, спасатели нашли тело только одного пропавшего в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии альпиниста. Судьба второго остается неизвестной. Информацию уточнили в ГУ МЧС России по республике. Тело погибшего эвакуировали на коммерческом вертолете в альплагерь Безенги, где его забрала следственно-оперативная группа.

Парламент Северной Осетии единогласно одобрил в первом чтении законопроект о государственных языках. Документ определяет порядок использования государственных языков в работе органов власти и местного самоуправления, образовании, науке, культуре и других областях.