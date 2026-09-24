Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил благоустроить дорогу к Верхнему Ларсу

Сергей Меняйло поручил привести в порядок подъезд к пограничному пункту пропуска (ППП) «Верхний Ларс» со стороны Грузии. Соответствующее поручение глава Северной Осетии опубликовал в своем канале в Max.

По словам господина Меняйло, территория между российским ППП и грузинским контрольно-пропускным пунктом «годами оставалась в ненадлежащем состоянии». В настоящее время, как сообщил глава республики, специалисты Управления автомобильных дорог «Кавказ» (Упрдор «Кавказ») приступают к благоустройству участка дороги и прилегающей территории. В буферной зоне, согласно плану, будет уложен новый асфальт, установлены барьерное ограждение и санузлы.

Отдельно Сергей Меняйло поручил решить вопрос с брошенными автомобилями на обочинах дороги между пунктами пропуска, часть которых была оставлена еще в 2022 году. Остовы транспортных средств надлежит убрать с обочин и передать на ответственное хранение.

Мария Хоперская