Ленобласть выбрала партию власти

По итогам выборов в восьмой созыв Законодательного собрания Ленинградской области почти 90% мест достались кандидатам от «Единой России». Представители партии одержали победу во всех 25 одномандатных округах, а по спискам в парламент прошло 19 единороссов. Всего в Заксобрании региона будет четыре партии. Кроме «Единой России», принимать законы региона будут депутаты от ЛДПР, КПРФ и «Новых людей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большинство мандатов в результате распределения достались «Единой России». Она получит 19 мест

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Большинство мандатов в результате распределения достались «Единой России». Она получит 19 мест

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Избирательная комиссия Ленинградской области утвердила итоги выборов в Законодательное собрание. «Единая Россия» оставила конкурентов позади, набрав 64,11% голосов. Пять лет назад партию поддержали 46% избирателей. На втором месте оказалась ЛДПР, набравшая 11,85% бюллетеней. Остальные участники выборов не смогли набрать свыше 10%. У КПРФ — 8,69%, а у «Новых людей» — 6,19% голосов.

Еще три партии не смогли пройти пятипроцентный барьер. «Справедливая Россия» набрала только 3,66%, хотя еще пять лет назад объединение поддержали 15,2% проголосовавших. «Коммунисты России» закончили предвыборную гонку с 1,88% голосов. Чуть меньше, 1,74% получили «Зеленые». Все три партии не будут представлены в Законодательном собрании.

Утвержденный результат голосования поставил точку в парламентской карьере многолетнего депутата Государственной думы Елены Драпеко, которая заседала на Охотном ряду с 1999 года. На этих выборах она не стала баллотироваться на новый срок в Госдуму и сконцентрировалась на выборах в ЗакС Ленобласти, предварительно возглавив региональное отделение «Справедливой России». Она баллотировалась по общеобластному списку под первым номером. Также не сможет продолжить работу в областном парламенте Александр Перминов, с 2011 года возглавлявший фракцию справедливороссов. На эти выборы он шел первым номером в списке «Зеленых».

Большинство мандатов в результате распределения достались «Единой России». Она получит 19 мест. Еще три мандата заберут представители ЛДПР. КПРФ досталось два кресла, а фракцию «Новые люди» представит один депутат. Им станет действующий депутат ЗакСа Сергей Моренков, до этого представлявший партию «Единая Россия».

По одномандатным округам «Единая Россия» забрала все 25 мандатов. На прошлых выборах партия большинства уступила только в одном округе молодому коммунисту Ивану Апостолевскому. В этих выборах он принять участие не смог из-за ареста за демонстрацию запрещенной символики. Среди новичков в областном парламенте оказался Элчин Алиев, сын депутата прошлых созывов Саяда Алиева. Еще один представитель депутатской династии — Олег Ким, сын теперь депутата ЗакСа Ленобласти Родиона Кима. Также успешно избрался вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой, который в правительстве региона курирует вопросы развития и сохранения культурного наследия. Другой представитель администрации региона, победивший в выборах,— первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Валерий Енин. Его карьера получила особый виток после участия в специальной военной операции. В декабре 2024 года президент Владимир Путин вручил ему золотую звезду Героя России. Позже он попал в программу «Время Героев», в рамках которой военнослужащие с опытом СВО проходят обучение для работы в государственных органах власти. Его наставником в проекте стал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В декабре 2025 года господин Енин стал зампредом комитета. На выборы он шел под вторым номером общеобластного списка, сразу за главой региона Дрозденко.

Итоговая явка на выборах депутатов Законодательного собрания составила 62,82%. Проголосовать на участки пришли 884,8 тыс. избирателей.

Константин Леньков