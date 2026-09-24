Президент ТПП РФ Сергей Катырин посетил Ставропольский край

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин 23-24 сентября посетил Ставропольский край с рабочим визитом. В ходе поездки он встретился с губернатором Владимиром Владимировым, посетил производственное предприятие и провел заседание Ассоциации ТПП Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба ТПП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ТПП Ставропольского края Фото: пресс-служба ТПП Ставропольского края

На встрече с губернатором стороны обсудили экономический потенциал региона и развитие предпринимательства. В числе основных тем — поддержка малого и среднего бизнеса, развитие промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, а также взаимодействие органов власти с предпринимательским сообществом.

24 сентября господин Катырин вместе с президентом ТПП Ставропольского края Борисом Оболенцем посетил ООО ЛВЗ «Стрижамент». Руководство предприятия представило производственные мощности и технологии. Участники встречи обсудили перспективы развития промышленного сектора и возможности для региональных производителей.

В рамках визита также состоялось открытие памятника ставропольскому купцу и меценату Игнату Волобуеву. Монумент установлен по инициативе краевой ТПП в год 35-летия палаты. В церемонии приняли участие представители региональных и городских властей, предпринимательского сообщества и торгово-промышленных палат СКФО.

Завершилась рабочая поездка заседанием Ассоциации ТПП Северо-Кавказского федерального округа. Руководители региональных палат обсудили межрегиональное взаимодействие, развитие востребованных бизнес-услуг и обменялись практиками работы с предпринимателями.

Наталья Белоштейн