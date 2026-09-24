Концерт ко дню рождения Шостаковича, спектакли и соревнования лыжников

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье сочинцы и гости города смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть кино и спектакли, а также посетить соревнования по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Где послушать музыку

25 сентября в 19:00 в КЦ «Сириус» пройдет концерт в честь 120-летия со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича. Российский национальный оркестр исполнит выдающиеся сочинения классика, созданные в разные периоды его творчества.

Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)

27 сентября в 17:00 в Khosta Spot пройдет концерт «Джаз на закате. Романтические баллады и интеллектуальный джаз». На сцене выступает джазовый квартет — саксофон, контрабас, фортепиано и барабаны. В репертуаре коллектива произведения Майлза Дэвиса, Джона Колтрейна, Пэта Метени, Хораса Сильвера и многих других.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (0+)

27 сентября в 20:00 в ресторане «Курортный роман» выступит «Абитов джаз-бэнд». Популярное музыкальное объединение из Сочи, созданное известным саксофонистом Тимуром Абитовым, исполняет мировые джазовые стандарты, свинг, би-боп, латиноамериканские ритмы, романтические баллады, а также известные композиции прошлых лет с живыми инструментами.

Стоимость билетов — от 990 руб. (6+)

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Какие спектакли посетить

«Новый театр Сочи» 26 сентября в 12:00 покажет спектакль «Принцесса на горошине». В основу постановки легли несколько сказок Андерсена, объединенных сюжетом сказки «Принцесса на горошине». Это одно большое приключение принца, которому пришла пора жениться.

Стоимость билетов — 1200 руб. (0+)

На сцене «Зимнего театра» 26 сентября в 19:00 пройдет спектакль «Ты где-то рядом» продюсерского центра «Федор Добронравов». Постановка рассказывает лирическую историю любви немолодых людей. Зрителям на протяжении полутора часов предстоит смеяться и грустить, переживать и радоваться за таких, порой, нелепых, но трогательных героев, которых сблизит танец.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

27 сентября в 19:00 в «Зимнем театре» труппа Ставропольского театра драмы им. Лермонтова представит спектакль «Три товарища». Действие происходит в Германии 1928 года. Три товарища — Роберт Локамп, Отто Кестер и Готтфрид Ленц — содержат небольшую авторемонтную мастерскую. Робби знакомится с девушкой Патрицией Хольман. Они — люди разных судеб и разных слоев общества — искренне полюбили друг друга. Это история о жажде жизни, настоящей дружбе, любви, трудностях и переживаниях людей, прошедших войну и лишения.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Сочи можно посмотреть премьеру этой недели — европейский боевик «Флорист» с Деннисом Куэйдом и Жаном Рено в главных ролях. Тихий садовод, ведущий тайную жизнь наемного убийцы, обнаруживает, что его истинная личность находится под угрозой, когда он заводит неожиданную дружбу со свидетелем коррупции в полиции.

Стоимость билетов –—от 380 руб. (18+)

27 сентября в 17:00 в «Кино Море Молл» состоится показ российской драмы «Семь дней счастья». Прокопий, 27-летний парень с особенностями развития, живет в отдаленной якутской деревне со своей строгой матерью Марией, которая держит его взаперти ради его же «безопасности».

В соседний двор приезжает жизнерадостная Айыына, сестра Прокопия. Между ними зарождается простая, чистая дружба, которая становится для парня откровением. Айыына выводит его из запертой комнаты, везет на санях на праздник и впервые дает ему почувствовать себя частью внешнего мира. Но чем ближе Прокопий к свободе, тем чаще он конфликтует с матерью, которая боится потерять контроль и может не успеть защитить сына от боли, которую может причинить ему общество.

Стоимость билетов — 720 руб. (18+)

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Чем можно еще заняться

В субботу в поселке Эстосадок пройдут международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Горный орел». Посетители смогут посмотреть выступления спортсменов, послушать сеты от диджея и вокальный дуэт, посетить ярмарку и разнообразные мастер-классы для взрослых и детей, а также музей истории прыжков на лыжах с трамплина, лыжного двоеборья и Олимпийского комплекса.

Стоимость билетов — 500 руб. (0+)

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