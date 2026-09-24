В Дагестане из-за непогоды подготовили 173 бригады энергетиков

В Дагестане из-за прогнозируемого ухудшения погоды усилили готовность энергетической инфраструктуры. Для реагирования подготовлены 173 оперативные бригады, 678 специалистов и 294 единицы спецтехники. Организовано круглосуточное дежурство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

По прогнозу, в ближайшие сутки в республике ожидаются сильный дождь, гроза и град, ветер может усилиться до 18 м/с.

«Дагэнерго» поручено обеспечить готовность аварийных бригад, спецтехники и необходимых материалов. При нехватке собственных ресурсов компания должна обращаться в региональный штаб для привлечения дополнительных сил. В случае технологических нарушений энергетики также должны информировать жителей о причинах отключений, ходе восстановительных работ и сроках их завершения.

В ликвидации возможных последствий непогоды также задействованы региональное управление МЧС, Дагестанское региональное диспетчерское управление, единые дежурно-диспетчерские службы и муниципалитеты.

Наталья Белоштейн