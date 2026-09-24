Эпатажная Лолита, «Небожественная комедия» или «компромиссный» стендап

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости регионов Северного Кавказа смогут посетить концерты и стендап-шоу, посмотреть спектакли и кинопремьеры. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

25 сентября в 19:00 в Ставрополе во Дворце детского творчества и в субботу, 26 сентября, в 19:00 в Пятигорске в доме культуры «София» пройдут концерты «Lumisfera. Золотой век Голливуда. Изысканные саундтреки». В программе — мелодии из культовых фильмов в новых аранжировках.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (6+)

В пятницу, 25 сентября, в 19:00 на сцене ставропольского цирка выступит Лолита. Артистка широко известна, благодаря мощному вокалу, эпатажному поведению на сцене и подкупающей зрителей искренностью. С 2000 года певица выступает сольно. Среди ее главных хитов — «Пошлю его на...», «Ориентация Север», «На Титанике» и «Раневская».

Стоимость билетов — от 3000 руб. (16+)

27 сентября в 19:00 в Доме молодежи Нальчика состоится концерт ИИ-музыканта Арсена Маргушева. Зрители могут насладиться зрелищем и услышать такие популярные треки как «Птичка», «Опасно прекрасна», «Ты зацепила я запал», «Чистый кайф» и «Она черкесских кровей».

Стоимость билетов — от 2300 руб. (0+)

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Какие спектакли посетить

25 сентября в 19:00 на сцене концертного зала им. Шаляпина в Ессентуках — спектакль «Ты где-то рядом» продюсерского центра «Федор Добронравов». Постановка рассказывает лирическую историю любви немолодых людей. Зрителям предстоит смеяться и грустить, переживать и радоваться за таких нелепых, но трогательных героев, которых сблизит танец.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

25 сентября в 19:00 в пятигорском театре «Платформа» — «Небожественная комедия». Это одновременно мистический и веселый спектакль. Сюжет развивается вокруг мужчины, которого две дамы собираются «препроводить на тот свет».

Стоимость билетов — 1500 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

Кинотеатр «Синема Парк Космос» в Ставрополе начал показы российской драмы «Дочь капитана». Восьмилетняя Любочка ждет своего папу. Однако девочке никто не верит, что у нее есть папа-капитан.

Стоимость билетов — 390 руб. (18+)

В кинотеатрах Северного Кавказа можно посмотреть премьеру недели — боевик «Флорист». В главных ролях — Деннис Куэйд и Жан Рено. Тихий садовод ведет тайную жизнь наемного убийцы. Вдруг он обнаруживает, что его истинная личность находится под угрозой. Это произошло после того, как садовод завел дружбу со свидетелем коррупции в полиции.

Стоимость билетов — от 380 руб. (18+)

25, 26 и 27 сентября в кинотеатрах Северного Кавказа пройдут показы аниме 2011 года «Ариэтти из страны лилипутов». Сценарий написал знаменитый Хаяо Миядзаки. Главные герои — существа, которые живут рядом с людьми и по чуть-чуть одалживают у них вещи. Все это хранилось в секрете до тех пор, пока юная Ариэтти не нарушила запрет.

Стоимость билетов — от 330 руб. (6+)

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Чем еще можно заняться

25 сентября в 19:00 в концертном зале «Эпицентр» во Владикавказе выступят комики Макс Евдокимов и Хетаг Колиев. «Ребята везут новые мощные программы. Вас ждет тонкая импровизация, острые и актуальные шутки, много смеха и позитива»,— пообещали организаторы.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

27 сентября в 19:00 в концертном зале СОГУ во Владикавказе пройдет стендап-концерт Евгении Чебатковой «Компромиссы». Она пытается ответить на вопросы о том, как взаимодействовать с окружающим миром, научиться слышать других и не всегда настаивать на своем.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (18+)

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