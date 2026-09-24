НОВИКОМ адаптирует линейку продуктов под потребности молодых специалистов

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) на 30 процентных пунктов повысил уровень лояльности в молодежном сегменте, развивая социально ориентированную линейку своих продуктов. Банк подвел промежуточные итоги работы на форуме «Финансы и промышленность: энергия роста», приуроченном ко Дню финансиста.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

За 2026 год уровень удовлетворенности — индекс NPS, ключевой критерий качества работы банков в розничном направлении — среди молодежной аудитории НОВИКОМа вырос на 30 процентных пунктов.

Высокая лояльность клиентской базы конвертировалась в рост показателей. С начала текущего года ипотечный портфель среди клиентов банка в возрасте до 35 лет увеличился более чем в два раза, объем депозитов - в 2,3 раза, а выданных кредитов — на 69% в сравнении с прошлым годом. Число получателей кешбэка среди молодежи увеличилось на 29 400 человек, что в 4,7 раза больше прошлогодних показателей.

Молодые специалисты составляют четверть кадрового состава Госкорпорации Ростех и значительную часть клиентской аудитории НОВИКОМа. Банк последовательно адаптирует финансовые продукты — совершенствует условия кредитования, расширяет возможности для сбережений, развивает программу лояльности с учетом потребностей молодежной аудитории. Такой подход позволяет учитывать весь спектр финансовых целей молодых сотрудников — от повседневных расходов и накоплений до приобретения жилья.

«Поддержка молодых кадров — один из стратегических приоритетов НОВИКОМа, ведь именно в руках этих людей будущее нашей промышленности. Мы уже предложили молодежной аудитории ряд улучшений: снизили ставки по программе «Развитие», запустили вклад с высокой доходностью, ввели востребованные категории кешбэка. Мы делаем мобильные сервисы удобнее для пользователей. В результате НОВИКОМ показывает впечатляющий рост по всем направлениям розничного бизнеса, и, главное, по уровню удовлетворенности услугами среди молодежи», — рассказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

Одно из ключевых направлений работы банка — развитие программы лояльности. НОВИКОМ адаптировал ее условия под запросы молодых людей, добавив в перечень категорий повышенного кешбэка оплату цифровых сервисов, развлечений и кафе.

К числу эффективных HR-инструментов, которые НОВИКОМ предлагает предприятиям для привлечения и удержания сотрудников, является мотивационная программа «Развитие», созданная совместно с Госкорпорацией Ростех. В 2026 году банк улучшил ее условия для молодых специалистов, снизив ставки по ипотечным и потребительским кредитам. Это позволяет сотрудникам решать свои финансовые задачи на более выгодных условиях.

Также НОВИКОМ расширил свою депозитную линейку и запустил вклад для участников зарплатного проекта в возрасте до 35 лет со ставкой до 13% годовых и гибкими условиями размещения средств.

Форум «Финансы и промышленность: энергия роста», приуроченный ко Дню финансиста, впервые прошел в Москве 8 сентября 2026 года. Представители отрасли обсудили актуальные экономические вопросы, среди которых цифровые валюты, господдержка промышленности, международные расчёты, рынок капитала и платформу корпоративного благополучия. В работе форума приняли участие представители государственных институтов федерального уровня, 230 специалистов профильных направлений более чем 100 промышленных предприятий, а также ведущие эксперты в сфере экономики и финансов. Мероприятие прошло при поддержке «РТ-Финанс», центра компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех. Официальным партнером мероприятия выступил НОВИКОМ.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»