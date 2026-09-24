«Руки вверх!», «Академия смеха» или «Ночь пожИИрателей рекламы»

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут послушать живую музыку, посмотреть кино, посетить спектакли и выставку современного искусства, поучаствовать в «Ночи пожИИрателей рекламы». Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

25 сентября в 20:00 в джаз-клубе «Эссе» состоится концерт к 100-летию со дня рождения Джона Колтрейна. Он был ключевой фигурой в истории джаза, его творчество оказало огромное влияние на развитие мировой музыки. Играл в оркестрах Филадельфии с 13 лет. Широкую известность Джон Колтрейн получил в середине 1950-х, выступая в составе легендарного квинтета трубача Майлза Дэвиса и в квартете пианиста Телониуса Монка.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (6+)

25 сентября в 20:00 и 27 сентября в 20:00 во Дворце спорта пройдут концерты группы «Руки вверх!». Коллектив выступит в рамках стадионного тура «30 нам уже». Группа исполнит все хиты, в том числе, «Крошка моя», «18 мне уже», «Алешка» и «Чужие губы».

Стоимость билетов — от 5600 руб. (12+)

В клубе «Мед» 26 сентября в 18:00 выступит белорусский рэп-исполнитель Voskresenskii (Евгений Островский). 21-летний артист получил широкую известность благодаря вирусным трекам в TikTok. Наиболее популярные из них — «Деноминация», «Еду по Москве», «Да это так».

Стоимость билетов — от 1599 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

26 сентября в 19:00 в театре «Человек в кубе» — спектакль «Гоголь. 13 снов». Это четвертая часть тетралогии «Спектакль О...» — серии постановок о людях, изменивших свое время. По сюжету, Николай Гоголь дремлет и видит сны о своей жизни. Из них возникают четыре двойника, которые увлекают зрителя в путешествие по жизни писателя, гения и мистика. Спектакль приоткроет завесу главной гоголевской тайны: почему в камине горит второй том поэмы «Мертвые души».

Стоимость билетов — от 1200 руб. (12+)

27 сентября в 11:00 театр «Муха» покажет кукольный спектакль «Ее зовут Кьюб», вдохновленный книгой-комиксом «За стеной метели» автора Гуоджин. Это история маленькой девочки, окунающейся в волны собственного воображения, полного волшебства и эмоций.

Стоимость билетов — 1200 руб. (3+)

27 сентября в 19:00 на сцене театра «Линии» — комедия «Академия смеха». Это знаменитая пьеса японского драматурга Коки Митани в постановке Германа Грекова. Молодой драматург идет на прием к цензору (человеку очень строгому и консервативному) для того, чтобы получить разрешение на постановку новой комедийной пьесы. Цензор был недавно переведен на эту должность. Он никогда не смеялся и не понимает, зачем в тяжелое для Японии время нужен смех, да и вообще театр.

Стоимость билетов — от 1700 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Ростова можно посмотреть премьеру недели — европейский боевик «Флорист» с Деннисом Куэйдом и Жаном Рено в главных ролях. Тихий садовод, ведущий тайную жизнь наемного убийцы. Он обнаруживает, что его истинная личность находится под угрозой, когда неожиданно заводит дружбу со свидетелем коррупции в полиции.

Стоимость билетов – от 380 руб. (18+)

«Киномакс IMAX» 25, 26 и 27 сентября покажет российскую драму «Девочки учатся бриться». Время действия — конец девяностых. Лучшие подруги Миша и Тая мечтают сбежать из маленького городка, где взрослые давно решили, каким должно быть будущее девушек. Дерзкая Миша влюбляется в нового учителя, а тихая Тая скрывает, что родители собрались выдать ее замуж за иностранца. Дружба героинь, пройдя через предательства и боль, становится опорой. Девушки понимают: взрослеть — не значит сбежать, надо научиться стоять за себя, даже если придется «порезаться о реальность».

Стоимость билетов — 470 руб. (18+)

В кинотеатрах «Киномакс IMAX» и «Горизонт Cinema&Emotion» в пятницу и выходные состоятся показы аниме 2011 года «Ариэтти из страны лилипутов». Сценарий фэнтези написал Хаяо Миядзаки. Главные герои — маленькие существа, которые живут рядом с людьми, одалживая вещи по чуть-чуть. Их существование хранится в секрете, но юная Ариэтти нарушает запрет. Ее обнаруживает 14-летний Се. В итоге, они становятся лучшими друзьями.

Стоимость билетов — от 330 руб. (6+)

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Чем еще можно заняться

25 сентября в «Горизонт Cinema&Emotion» пройдет фестиваль «Ночь пожИИрателей рекламы-2026». Впервые в истории проекта зрители увидят подборку самых впечатляющих рекламных роликов, созданных при помощи искусственного интеллекта.

Стоимость билетов — 750 руб. (16+)

В галерее Culture — новая выставка «Просто камни, просто дерево, просто река». По словам куратора проекта Максима Пышненко, экспозиция про состояние, в которое люди возвращаются. Для этого стоит лишь выйти из города. «Путь по залам устроен как маршрут: от леса к полю, от поля к воде, а в конце — зал, где не остается уже ничего, кроме цвета и тишины. Абстракция выглядит как точка, в которой пейзаж растворяется до состояния чистого покоя. По дороге — почти стерильные работы, лишенные дисгармонии, которую обычно в природу привносит человек. Лишь изредка можно будет встретить сущности и предметы, которые показывают: гармония между человеком и природой все-таки возможна», — рассказал куратор.

Стоимость билетов — 300 руб. (0+)

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