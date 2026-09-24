Кисловодск вошел в топ популярных направлений на осенние школьные каникулы

Кисловодск вошел в число популярных направлений для поездок в период осенних школьных каникул, которые в этом году продлятся с 24 октября по 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные агрегатора туров «Турвизор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

В число востребованных направлений также вошли Сочи, Красная Поляна, Туапсе, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Домбай, Приэльбрусье и Архыз. Среди других популярных направлений — Зеленоградск, Калининград, Светлогорск, Янтарный и Горный Алтай.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев связал популярность города с сочетанием курортной инфраструктуры и возможностей для оздоровительного отдыха. По его словам, туристов привлекают лечебный климат, минеральная вода, терренкуры и санатории с современной медицинской базой.

Наталья Белоштейн