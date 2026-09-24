У компании-владельца ТРК «Родник» и «Алмаз» сменился директор

Генеральным директором ООО «Родник», владеющего челябинскими ТРК «Родник» и «Алмаз», назначен Ахмед Кумышев. Изменения внесены в систему «СПАРК-Интерфакс».

Ахмед Кумшев также является совладельцем и директором ООО «Руссити07» (Кабардино-Балкарская Республика). Он стал руководителем челябинских торговых комплексов после ООО «РСХБ-Финанс», которому организация перешла после национализации у бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. «Родник» в середине августа этого года был выкуплен на торгах вместе с «Управляющей компанией „Содействие“» компанией из Санкт-Петербурга «Центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве». Организация уже владеет другим бывшим активом Михаила Юревича — «Отельстрой».

Виталина Ярховска