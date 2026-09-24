В Удмуртии отменили особый противопожарный режим в лесах

Правительство Удмуртии сняло особый противопожарный режим в лесах. Это решение мотивировано изменениями погодных условий, способствующими снижению класса пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

С начала 2026 года в регионе зарегистрировали четыре лесных пожара общей площадью менее 1 га. При этом в лесах сохраняется запрет на разведение костров вне специально установленных мест.