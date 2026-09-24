Дело о подкупе судей матча «Химки» — «Алания» передано в суд в Грозном

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о подкупе судейского корпуса футбольного матча «Химки» — «Алания», состоявшегося 20 ноября 2023 года в Грозном. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Обвинение по ч. 3, 4 и 5 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) предъявлено пяти фигурантам: инспектору матча Юрию Чеботареву, главному судье Андрею Фисенко, помощникам судьи Артему Перову и Хамиду Талаеву, а также предполагаемому посреднику Павлу Стипиди.

По версии следствия, начальник АНО ФК «Химки» Хасан Джиоев, находясь в Чеченской Республике, через посредника Павла Стипиди предложил главному судье Андрею Фисенко 2 млн руб. за обеспечение победы своей команды. После матча обещанная сумма была передана, после чего господин Фисенко распределил часть денег между соучастниками: помощники Артем Перов и Хамид Талаев получили по 200 тыс. руб. каждый, инспектор Юрий Чеботарев — 400 тыс. руб.

Хасан Джиоев объявлен в международный розыск. Уголовное дело направлено в Ахматовский районный суд Грозного для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская